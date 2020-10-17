17 Ekim 2020 Cumartesi 00:24 | Son Güncelleme:
İşgalci Ermenistan ordusu Gence ve Mingaçevir'e füze saldırısı düzenledi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı Hikmet Hacıyev sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işgalci Ermenistan kuvvetlerinin, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence ve Mingaçevir'e füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı Hikmet Hacıyev sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda işgalci Ermenistan'ın ateşkesi yok sayarak, Azerbaycan'ın Gence ve Mingaçevir kentlerine füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.
Hacıyev yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İnsani ateşkesin arkasına saklanan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, terör ve savaş suçları uygulamalarını sürdürüyor."
"Azerbaycan'ın Gence ve Mingaçevir şehirleri füze saldırılarına uğradı. Yaralılar ve hasar tespit çalışmaları yapılacak."