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06 Ekim 2020 Salı 22:35 | Son Güncelleme:

İşgalci Ermenistan ordusu Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'na füzeyle saldırdı!

İşgalci Ermenistan ordusu Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'na füzeyle saldırdı!
AA

İşgalci Ermenistan ordusu, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı'na füze saldırısı düzenledi.

İşgalci Ermenistan ordusunun Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı'na füze saldırısı düzenlediği bildirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun saat 21.00 sularında Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın Yevlah ilinden geçen kısmına füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırının Azerbaycan ordusunca önlendiği kaydedildi.

BTC Petrol Boru Hattı'nın Avrupa'nın enerji güvenliğinde önemli rol oynayan büyük stratejik proje olduğu vurgulanan açıklamada, Ermenistan ordusunun saldırısı "terör eylemi" olarak nitelendirildi.

<p>Editör-Kurgu: <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p>

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