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  • İşgalci Ermenistan ordusu afalladı: Araçlarını savaş alanında bırakıp kaçtılar
12 Ekim 2020 Pazartesi 10:21 | Son Güncelleme:

İşgalci Ermenistan ordusu afalladı: Araçlarını savaş alanında bırakıp kaçtılar

İşgalci Ermenistan ordusu afalladı: Araçlarını savaş alanında bırakıp kaçtılar
AA

Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan ordusuna ağır kayıplar verdirmeyi sürdürüyor. Gelen son bilgilere göre, ateşkese rağmen gece boyunca saldırılarını sürdüren işgalci Ermenistan'a ait 1 T-72 tankın, 3 Grad füze sisteminin imha edildiği, çok sayıda askerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan ordusunun kaybettikleri mevzileri yeniden işgal etmek için Ağdere, Ağdam, Fuzuli ve Cebrail'e düzenlediği saldırıları önledi.

AA'da yer alan habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, işgalci Ermenistan ordusuna ait 1 T-72 tankın, 3 Grad füze sisteminin imha edildiği, çok sayıda askerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

ZIRHLI ARAÇLARI BIRAKARAK KAÇTILAR

Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan ordusu 9. alayı topçu birliklerinin Hadrut yönünden geri çekildiği, alayın 5. tabur personelinin zırhlı araçlarını bırakarak kaçtığı kaydedildi.

Aynı şekilde Ermenistan ordusunun 5. ve 522. alay personelinin de araçlarını savaş alanında bırakarak geri çekildiği bildirildi.

AZERBAYCAN ORDUSU TÜM CEPHE BOYUNCA AVANTAJLI

Azerbaycan ordusunun gerçekleştirdiği top atışlarıyla Ermenistan ordusunun 1. alayının daimi mevzilenme noktasında bir yer altı sığınağının imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca avantajlı durumda olduğu ifade edildi.

<p>Editör: <a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.com.tr</a> / <a hr

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