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03 Ekim 2020 Cumartesi 10:29 | Son Güncelleme:

İşgalci Ermenistan ne yapacağını şaşırdı: Köyleri hedef alıyor

İşgalci Ermenistan ne yapacağını şaşırdı: Köyleri hedef alıyor
DHA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalci Ermenistan'ın Azerbaycan köylerini hedef aldığını ancak saldırılara karşı tüm önlemlerin alındığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalci Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Ağdam şehrine bağlı Güzelanlı, Alibeyli ve Ayağ Garvand köylerini topçu ateşi altına aldığını duyurdu.

DHA'da yer alan habere göre, bakanlıktan yapılan açıklamada, işgalci Ermenistan'ın saldırılarına karşı tüm önlemlerin alındığı aktarıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırılarda ilk 5 günde Ermenistan ordusuna ait 1.2 milyar doları aşan askeri teçhizat ve mühimmatların imha edildiğini duyurmuştu.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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