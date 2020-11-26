26 Kasım 2020 Perşembe 22:32 | Son Güncelleme:
İşgalci Ermenistan Meclisinde vekiller birbirine girdi... Azerbaycan yenilgisi tartışmaya neden oldu
DHA
Ermenistan Meclisi'nde Azerbaycan karşısında kaybedilen savaşın tartışması yaşandı.
Milletvekili Amazasp Danielyan konuşma yaptığı sırada Mikael Melkumyan sert tepki verince tartışma büyüdü.
DHA'nın aktardığı habere göre, Ermenistan Meclisi’nde Azerbaycan karşısında kaybedilen savaş hakkında iki milletvekili arasında tartışma yaşandı.
Milletvekili Amazasp Danielyan konuşma yaptığı sırada Mikael Melkumyan sert tepki verdi. Tartışma büyüyünce milletvekilleri güvenlikler tarafından sakinleştirildi.