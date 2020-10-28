28 Ekim 2020 Çarşamba 21:34 | Son Güncelleme:
İşgalci Ermenistan köşeye sıkıştı: Sivillerin yer alacağı milis grupları oluşturuyorlar
AA
Azerbaycan ordusu karşısında büyük kayıplar veren işgalci Ermenistan ordusundaki asker eksikliklerinin kapatılması amacıyla, Erivan yönetimi sivillerin yer alacağı "bölge bazlı milis gruplar" kurulmasına ve gerektiği halde vatandaşların mal varlıklarına el koyulmasına yönelik yasayı kabul etti.
İşgalci Ermenistan'da sivillerin yer alacağı "bölge bazlı milis gruplar" kurulmasına ve gerektiği halde vatandaşların mal varlıklarına el koyulmasına yönelik yasa kabul edildi.
AA'nın aktardığı habere göre, Ermenistan parlamentosunca kabul edilen yasaya göre, sivil vatandaşlar, bölge bazlı kurulacak milis gruplarına katılabilecek.
Söz konusu grupların, askeri kamplarda eğitim almasını öngören yasayla, bölgelerde konuşlandırılacak birliklerin, Ermenistan Genelkurmayına bağlı bölge yönetimlerince komuta edilmeleri öngörülüyor.
Yasayla işgalci Ermenistan Savunma Bakanlığı ihtiyaç duyması halinde ülkedeki vatandaşların mal varlıklarına da el koyabilecek.