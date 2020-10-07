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07 Ekim 2020 Çarşamba 10:50 | Son Güncelleme:

İşgalci Ermenistan iyice köşeye sıkıştı: Taviz vermeye hazırız

İşgalci Ermenistan iyice köşeye sıkıştı: Taviz vermeye hazırız

İşgalci Ermanistan Başbakanı Paşinyan, cephede ağır kayıplar verdiğini ve bazı noktalarda kontrolü kaybettiklerini itiraf ederek Azerbaycan'la karşılıklı tavize hazır olduklarını bildirdi.

İşgalci Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, cephede güç durumda olduklarını belirterek Azerbaycan'la karşılıklı tavize hazır olduklarını kaydetti.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Azerbaycan'ın Karabağ'daki başarılı ilerleyişi sonrası ağır kayıplar veren işgalci Ermenistan'dan geri adım geldi.

Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cephe hattındaki durumun çok çetin olduğunu ve bazı noktalarda kontrolü kaybettiklerini itiraf etti.

"TAVİZ VERMEYE HAZIRIZ"

Karabağ'da Azerbaycan ordusunun ilerleyişine direnemeyen Erivan yönetimi, "Eğer Azerbaycan taviz vermeye hazırsa, biz de taviz vermeye hazırız." dedi.

<p>Kurgu-Editör: <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p><p><b

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