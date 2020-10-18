18 Ekim 2020 Pazar 08:06 | Son Güncelleme:
İşgalci Ermenistan ikinci ateşkesi de ihlal etti
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalci Ermenistan'ın ikinci ateşkesi de ihlal ettiğini duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalci Ermeni silahlı kuvvetlerinin, bir kez daha anlaşmayı büyük ölçüde ihlal ettiğini belirtti.
DHA'da yer alan haberde Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 18 Ekim'de saat 00.00'da yeni bir insani ateşkes ilan edilmesine rağmen, Ermeni silahlı kuvvetlerinin, bir kez daha anlaşmayı büyük ölçüde ihlal ettiğini belirtti.
Bakanlık, Ermenistan’ın Cebrayil'in çevresindeki bölgelere ve geceleri Araz Nehri boyunca kurtarılmış köylere havan ve top ateşine tuttuğu ifade etti.