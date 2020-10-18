İşgalci Ermenistan ikinci ateşkesi de ihlal etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalci Ermeni silahlı kuvvetlerinin, bir kez daha anlaşmayı büyük ölçüde ihlal ettiğini belirtti.

DHA'da yer alan haberde Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 18 Ekim'de saat 00.00'da yeni bir insani ateşkes ilan edilmesine rağmen, Ermeni silahlı kuvvetlerinin, bir kez daha anlaşmayı büyük ölçüde ihlal ettiğini belirtti.

Bakanlık, Ermenistan’ın Cebrayil'in çevresindeki bölgelere ve geceleri Araz Nehri boyunca kurtarılmış köylere havan ve top ateşine tuttuğu ifade etti.