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  • İşgalci Ermenistan Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a saldırdı: 6 kişilik Ermeni grup etkisiz hale getirildi
28 Aralık 2020 Pazartesi 10:51 | Son Güncelleme:

İşgalci Ermenistan Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a saldırdı: 6 kişilik Ermeni grup etkisiz hale getirildi

İşgalci Ermenistan Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a saldırdı: 6 kişilik Ermeni grup etkisiz hale getirildi
AA

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan askerlerine saldırarak bir askeri şehit eden 6 kişilik Ermeni grup, etkisiz hale getirildi.

Dağlık Karabağ'da çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin ise yaralandığı bildirildi.

AA'da yer alan habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Hocavend ilinin Ağdam köyü istikametinde 6 kişilik Ermeni grubun, Azerbaycan askerlerine saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 1 Azerbaycan askerinin şehit olduğu, 1 askerin ise yaralandığı kaydedildi.

Saldıranların yasa dışı silahlı grup ya da bölgeden ayrılması gereken Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinden olduğu ihtimalinde durulduğu aktarılan açıklamada, "benzer durumların tekrarlanması halinde ciddi tedbirlerin alınacağı" uyarısında bulunuldu.

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