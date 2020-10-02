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  • İşgalci Ermenistan çatışmalarda geri adım attı: Ateşkes görüşmelerine hazırız
02 Ekim 2020 Cuma 12:33 | Son Güncelleme:

İşgalci Ermenistan çatışmalarda geri adım attı: Ateşkes görüşmelerine hazırız

İşgalci Ermenistan çatışmalarda geri adım attı: Ateşkes görüşmelerine hazırız
IHA

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki çatışmalar 6. gününde devam ederken Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "AGİT Minsk Grubu arabuluculuğunda ateşkes görüşmeleri için hazırız." ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan’a yönelik başlattığı karşı saldırıları 6’ncı gününde başarıyla devam ediyor. Çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan ordusu askeri mühimmatlarını bırakarak mevzilerden kaçarken, Erivan yönetiminden geri adım geldi.

İHA'nın aktardığı habere göre, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "1994-1995’te imzalanan anlaşmalara dayanarak AGİT Minsk Grubu arabuluculuğunda ateşkes için hazırız" ifadeleri kullanıldı.

Erivan yönetiminin adımı, dün AGİT Minsk Grubu Eş başkanları Fransa, Rusya ve ABD liderlerinden müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik açıklamanın ardından geldi.

AGİT Minsk Grubu, 1992’de Azerbaycan ve Ermenistan’ın Dağlık Karabağ anlaşmazlığında çözüm bulmaları amacıyla kurulmuştu. Grubun eş başkanlığını ABD, Fransa ve Rusya yapıyor. Grupta, Belarus, Almanya, İtalya, Portekiz, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan yer alıyor.

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>'Haçlılar, beceriksi

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