14 Ekim 2020 Çarşamba 10:53 | Son Güncelleme:
İşgalci Ermenistan, Azerbaycanlı gazetecilere saldırdı
İşgalci Ermenistan ordusu, Azerbaycan Devlet Televizyonu (AZ TV) ekibini taşıyan otomobile ateç açtı. Saldırıda şoför yaralanırken araç ağır hasar gördü.
Ermenistan'ın Terter bölgesinde yapılan saldırıyı görüntülemeye giden AZ TV ekibi, Duyarli köyü mevkiinde işgalci Ermenistan tarafından saldırıya uğradı.
Aksam.com.tr'nin modern.az'den aktardığı habere göre, ateşkes anlaşmasına uymayarak saldırılarını sürdüren işgalci Ermenistan'ın gazetecilere yönelik saldırısında otomobilin sürücüsü Namig Ganbarov yaralandı.
Saldırıda ağır hasar alan araç kullanılamaz hale geldi.
Sivil nüfusu hedef alan işgalci Ermenistan, yerleşim birimlerine top ve füzeli saldırılarını sürdürüyor.