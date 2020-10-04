İşgalci Ermenistan, Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'yi hedef aldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığın'dan yapılan açıklamaya göre işgalci Ermenistan, Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'yi hedef aldı

TRT Haber'de yer alan habere göre Bakanlık , "Ermenistan silahlı kuvvetleri Gence'ye ateş açtı" açıklamasında bulundu.

4 FÜZE ŞEHRE İSABET ETTİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev de Ermenistan tarafından atılan 4 füzenin şehre isabet ettiğini duyurdu.

1 ÖLÜ, 4 YARALI



İşgalci Ermenistan’ın Gence kentine gerçekleştirdiği saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı.

TÜRKİYE'DEN KINAMA

Türkiye, işgalci Ermenistan'ın Gence'de sivilleri hedef aldığı saldırı sonrası şu açıklamalarda bulundu

"Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’de sivil halkı hedef alan bugünkü saldırıları, Ermenistan’ın hukuk tanımaz tutumunun yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları kınıyoruz. İşgal ettiği Azerbaycan topraklarında yenilgiyle yüzleşen Ermenistan, başta Cenevre Sözleşmeleri olmak üzere insancıl hukukun tüm ilkelerini ihlal ederek, işgal ettiği için çatışmalara sahne olan bölgelerin ötesinde de sivil yerleşim alanlarına saldırmaktadır. Bu saldırılar, Ermenistan’ın içine düştüğü çaresizliğin ve yasadışı işgalini sürdürmek için insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir. Baştan beri söylediğimiz üzere, Ermenistan bölgedeki barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir."