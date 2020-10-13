13 Ekim 2020 Salı 09:43 | Son Güncelleme:
İşgalci Ermenistan ateşle oynuyor: Ateşkese rağmen 4 bölgeye saldırdılar
DHA
İşgalci Ermenistan ordusu, Azerbaycan'da topraklarına saldırılarını sürdürüyor. Sivilleri hedef alan işgalci Ermenistan ordusunun, Ağcabedi, Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerine ateş açtığı bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalci Ermenistan'ın saldırılarına yönelik açıklama yaptı.
İşgalci Ermenistan ordusunun sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğü bildirilen açıklamada, 4 bölgeye ateş açıldığı belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, işgalci Ermenistan'ın insani ateşkesi bozduğu da hatırlatıldı.