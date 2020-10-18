18 Ekim 2020 Pazar 21:56 | Son Güncelleme:
İşgalci Ermenistan askerleri silahlarını bırakıp kaçtı
AA
Ermeni askerlerinin, işgalden kurtarılan Fuzuli'den, silahlarını bırakıp kaçmak zorunda kaldıkları ortaya çıktı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli yönünde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda, Ermeni silahlı güçlerinden ele geçirdikleri yerlere ve silahlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Fuzuli bölgesinde, Ermenistan askerlerinin kışlayı bırakıp kaçmak zorunda kaldığı anlaşıldı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli yönünde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda, Ermenistan silahlı güçlerinden ele geçirdikleri yerlere ve silahlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
Görüntülerde, Ermenistan ordusunun çok sayıda tank, zırhlı araç, top, kamyon ve mühimmatı bırakarak kaçtığı görülüyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün, Azerbaycan ordusunun 27 yıldır işgal altında bulunan Fuzuli kentini kurtardığını açıklamıştı.