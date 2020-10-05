05 Ekim 2020 Pazartesi 17:40 | Son Güncelleme:
İşgalci Ermenistan askerleri tankları bırakıp kaçtı
AA
İşgalci Ermenistan ordusunun askerleri bazı mevzilerde kaçmaya devam ediyor. Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, işgalci Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah, mühimmat, araç ve T-72 tanklarını ele geçirdi.
Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, işgalci Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah, mühimmat ve araç ele geçirdi. Ele geçirilenler arasında T-72 tankları da bulunuyor.