  • $7,9697
  • 9,435
  • 486.534
  • 1190.88
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • İşgalci Ermenistan askerinden Karabağ itirafı: PKK'lı teröristler cephede savaşıyor
23 Ekim 2020 Cuma 17:31 | Son Güncelleme:

İşgalci Ermenistan askerinden Karabağ itirafı: PKK'lı teröristler cephede savaşıyor

İşgalci Ermenistan askerinden Karabağ itirafı: PKK'lı teröristler cephede savaşıyor
AA

Azerbaycan ordusu tarafından esir alınan işgalci Ermenistan askeri, PKK'lı teröristlerin Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etti.

Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan, PKK'lı teröristlerin işgalci Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etti.

AA'da yer alan habere göre, Mikaelyan, sorgulama esnasında Ermenistan'ın Şirak eyaletinde doğduğunu ancak askerlik için Dağlık Karabağ'a gönderildiğini belirtti.

Tanksavar birliğinde görev aldığını anlatan Mikaelyan, "Kışlada, aralarında Kürt asıllı paralı askerler de dahil 1500 kişi bulunuyordu. Paralı askerler aylık 600 dolar maaş alıyor ve sadece kendi dillerinde konuşuyorlar. 10-15 kişilik gruplara bölünen paralı askerler yerel koşulları öğreniyorlar ve savaşa hazırlanıyorlar." diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, PKK'lı teröristlerin Ermenistan'ın yanında savaştığını açıklamıştı.

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

S-400'ler test edildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

23 Ekim güncel, anlık, canlı altın fiyatları ne kadar oldu?

Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem'in inanılmaz değişimi... Görenler tanıyamadı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.