  • $7,7718
  • 9,1061
  • 471.078
  • 1136.86
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • İşgalci Ermeni ordusuna bağlı topçular nokta atışı ile imha edildi
30 Eylül 2020 Çarşamba 13:28 | Son Güncelleme:

İşgalci Ermeni ordusuna bağlı topçular nokta atışı ile imha edildi

İHA

Azerbaycan ordusuna bağlı SİHA'lar işgalci Ermenistan'a ait topçu birliklerini imha etti.

Azerbaycan ordu birliklerinin mevzilerini bombalayan işgalci Ermeni ordusuna bağlı topçular, Azerbaycan ordusuna bağlı SİHA'lar tarafından nokta atışıyla imha edildi.

İHA'da yer alan habere göre Azerbaycan askeri kuvvetleri, çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor.

NOKTA ATIŞIYLA VURULDULAR

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordu birliklerinin mevzilerini bombalayan Ermeni ordusuna bağlı topçuların nokta atışıyla imha edildiği belirtildi. Bakanlık saldırılarla ilgili görüntüleri de paylaştı.

<p>Nar ekşisi salatalardan yemeklere ve mezelere kadar birçok çeşitte kullanılıyor. Peki, nar ekşisi

Nar ekşisi nasıl yapılır?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Reyhanlı Barajı'nda kuş türü sayısı 129'a yükseldi

Söğüt dallarından yaptığı kovanlarda organik bal üretiyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.