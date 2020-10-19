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19 Ekim 2020 Pazartesi 22:25 | Son Güncelleme:

İşgalci Ermeni güçleri mühimmatları bırakıp kaçıyor... Azerbaycan ordusu ilerlemeye devam ediyor

AA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerinde ele geçirilen askeri araç ve mühimmatların görüntülerini paylaştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Fuzuli ve Cebrayıl’de işgalci Ermenistan ordusundan ele geçirdiği askeri teçhizatlara ve araçlara ait görüntüleri paylaştı.

AA'nın aktardığı habere göre, Azerbaycan’ın işgalci Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik operasyonları başarılı şekilde sürerken, Ermenistan’a ait çok sayıda askeri teçhizat ve araç ele geçirildi. 

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalden kurtarılan Fuzuli ve Cebrayıl’de ele geçirilen Ermenistan’a ait askeri teçhizatların ve araçların görüntülerini paylaştı.

<p>Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün işgalden kurtarılan Fuzuli kentinin görüntülerini paylaştı.</p>

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