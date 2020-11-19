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  • İşgalci Ermeni generalden tarihi itiraf: "Çatışmalarla ilgili verilen bilgilerin tamamı yanlış"
19 Kasım 2020 Perşembe 17:14 | Son Güncelleme:

İşgalci Ermeni generalden tarihi itiraf: "Çatışmalarla ilgili verilen bilgilerin tamamı yanlış"

İşgalci Ermeni generalden tarihi itiraf: "Çatışmalarla ilgili verilen bilgilerin tamamı yanlış"

İşgalci Ermeni General Movses Akopyan, Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın Azerbaycan-Ermenistan çatışması ile ilgili verdiği bilgilerin yüzde 100'ünün yanlış olduğunu açıkladı.

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Eski Genelkurmay Başkanı ve İkinci Karabağ Savaşı sırasında Savunma Bakanlığı Baş Askeri Müfettişi General Movses Akobyan'dan Azerbaycan ile girilen çatışmalara yönelik itiraf geldi. 

İHA'nın haberine göre, Akopyan yaptığı açıklamada, "Ermenistan Savunma Bakanlığı Bilgi Merkezi'nin görevlerinden biri düşmanı yanıltmaktı. Ancak bir standart vardır. Yalan yüzde 30'u geçmemelidir. Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın yaydığı bilgiler ise yüzde 100 yanlıştı" dedi.

44 gün süren savaş sırasında yayılan yalanların Ermenistan'da derin bir krize neden olduğuna vurgu yapan Akopyan, "Durum nedeniyle 5 Ekim'de Savunma Bakanlığı Askeri Başmüfettişliği görevinden istifa etmeye karar verdim, ancak savaşın şiddeti nedeniyle kararımı açıklamadım" ifadelerini kullandı.

Movses Akopyan, dün Ermenistan Savunma Bakanlığı Askeri Başmüfettişliği görevinden ayrılmıştı.

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