İşgal altındaki Kudüs'te bayram namazı Kovid-19'un gölgesinde kılındı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te oturan Filistinliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ibadete kapalı olan Mescid-i Aksa’nın kapıları önünde Ramazan Bayramı namaz kıldı. İsrail polisi, bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Abluka altındaki bölgede yine tansiyon yükseldi. İsrail güçleri, bayram namazı ve tebrikleşme için gelen bazı Filistinlilere sert güç uyguladı.

Filistinli kadınlar da bayram namazı için sıkı saflar tuttu, ablukanın kalkması için ellerini semaya kaldırdı.

AA