İşadamını öldürüp Nazi selamı vermişler

Polislerin nefessiz bıraktığı işadamı hayatını kaybetti. Bugüne kadar suçlanan polisler hakkında işlem yapılmadı. Medyanın yeni ortaya çıkardığı görüntülerde bir polis, Nazi selamı verirken diğer memur da Chovanec’in üzerine oturuyor. Buna rağmen selam veren kadın memur masa başına çekildi.