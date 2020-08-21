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21 Ağustos 2020 Cuma 04:28 | Son Güncelleme:

İşadamını öldürüp Nazi selamı vermişler

İşadamını öldürüp Nazi selamı vermişler

Brüksel'de 28 Şubat 2018'de Slovak işadamı Jozef Chovanec (38), uçağa biniş işlemleri sırasında ‘saldırgan üslup kullandığı' iddiasıyla gözaltına alındı.

Polislerin nefessiz bıraktığı işadamı hayatını kaybetti. Bugüne kadar suçlanan polisler hakkında işlem yapılmadı. Medyanın yeni ortaya çıkardığı görüntülerde bir polis, Nazi selamı verirken diğer memur da Chovanec’in üzerine oturuyor. Buna rağmen selam veren kadın memur masa başına çekildi.

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