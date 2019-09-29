Irkçılığı eleştiren sunucuyu suçlayan BBC'den geri adım

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’nin ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı Kongre üyelerine yönelik ırkçı ifadelerini eleştiren Hint asıllı bir sunucusu hakkındaki şikayeti haklı bulması tepki çekti. Sunucu Naga Munchetty’nin kullandığı bazı ifadeler nedeniyle ‘tarafsızlık kurallarını ihlal ettiği’ kararının ardından tepkilere hedef olan BBC’nin üst düzey yönetimi, çalışanlara gönderdiği mesajda, Munchetty’ye desteğini açıkladı ve ‘BBC ırkçılık konusunda tarafsız değildir, ırkçılık bir fikir değildir. Irkçılık ırkçılıktır’ dedi. Cuma günü beyaz olmayan 49 gazeteci ve yayıncının, Guardian gazetesinde yayımladığı açık mektupta “Irkçılık hakkında ‘tarafsız’ olamazsınız” ifadeleri yer aldı.

Asıl sen taraflı davrandın

Açık mektubun imzacıları BBC’yi, kararını gözden geçirmeye de çağırdı. Eleştiriler karşısında kendisini savunan BBC ise, kararın yanlış anlaşıldığını, ‘ırkçı yorumlara ırkçı demekte herhangi bir sorun olmadığını’ ancak sunucu Munchetty’nin bunun ötesine geçerek daha sonra ‘Trump’ın kendisi ve niyetiyle ilgili’ yorumlar yapmasının ihlal sayıldığını açıkladı. Munchetty ise yaptığı yorumların hepsinin aynı bağlamda olduğunu savundu.