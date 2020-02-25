Irkçılığa karşı on binler yürüdü

Almanya’nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısı Kurt-Schumacher Meydanı’nda toplanan on binlerce kişi tarafından protesto edildi. “Teröre ve İslam Düşmanlığına Karşı” düzenlenen yürüyüşte, Türkler terörü lanetleyen dövizlerle kent merkezindeki Marktplatz’a yürüdü. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği yürüyüşe, saldırıda ölenlerin yakınlarının yanı sıra Hanau ile Almanya’nın başka kentlerinden, Avrupa’nın farklı ülkelerinden ve Türkiye’den de katılım oldu. Irkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşları Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz ve Fatih Saraçoğlu’nun cenaze namazları da kent merkezindeki Marktplatz Meydanı’nda kılındı.

ALMANCA KUR’AN

Şehir meydanında Kur’an-ı Kerim ve Almanca mealinin okunmasıyla başlayan ve saldırıda hayatını kaybedenler için dua edilen mitinge, Almanlar ve diğer milletlerden de katılım oldu. Irkçı terör saldırısında yaşamını yitirenlerin isimlerinin okunmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu.

Irkçı saldırıda can veren Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz ve Fatih Saraçoğlu için cenaze namazı kılındı.