Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8191
  • 7,6779
  • 379.357
  • 109835
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Irkçı yorumlarda bulunan jüri üyesi işinden oldu
14 Haziran 2020 Pazar 15:08 | Son Güncelleme:

Irkçı yorumlarda bulunan jüri üyesi işinden oldu

Irkçı yorumlarda bulunan jüri üyesi işinden oldu

İsveç'te siyahiler hakkında ırkçı yorumlarda bulunan jüri üyesi, çalıştığı kanal tarafından kovuldu.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, TV4 televizyonu, "Yetenek Sizsiniz" programında jüri üyesi olan Alexander Bard'ı, sosyal medya hesabından siyahiler hakkında yaptığı ırkçı yorum yüzünden işten atıldı.

Bard, Twitter hesabından, "Eğer siyahi insanlar önemli olmak istiyorsa, lanet olası pisliklerini bir araya getirir, sıkı çalışır, işe gider, yardım parası yerine kendi paralarını kazanır, yalan söylemeyi keser, hapisten çıkar ve kahraman olarak dünyanın gündemini meşgul ederler." paylaşımında bulunmuştu.

Bunun üzerine 30 bin kişi, televizyona protesto mesajı atmış ve Bard'ın sözleşmesinin feshedilmesini istemişti.

İsveç Milli Takımı'nın siyahi oyuncusu Alexander Isak da sosyal medya hesabı Instagram'dan, "Irkçılığa sıfır toleransınız yok mu?" ifadelerini paylaşarak tepki göstermişti.

Bakan Albayrak duyurdu: Süreç başladı
İstanbul Havalimanı'nda önemli gün!
NUN Okulları kabul süreci Haziran'da!
Ahmet Nur Çebi açtı ağzını yumdu gözünü
Bir ilçede büyük korku... Zehirli üçgen başlı yılan görüldü
ABD'de polis aracında uyuyan siyahi adamı vurarak öldürdü

ABD'de polis aracında uyuyan siyahi adamı vurarak öldürdü

Çanakkale açıklarında Türk kara sularına geri itilen 93 s&

Çanakkale açıklarında Türk kara sularına geri itilen 93 sığınmacı kurtarıldı

Böylesi görülmedi! Atıklar sanat eserine dönüşt�

Böylesi görülmedi! Atıklar sanat eserine dönüştü

Hobi olarak başladı! Şimdi geçim kaynağı oldu...

Hobi olarak başladı! Şimdi geçim kaynağı oldu...