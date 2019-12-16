Irkçı yasaya karşı tüm ülke ayakta

Hindistan’ın çeşitli eyaletlerinde, komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açarken, aynı durumdaki Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan vatandaşlık yasası değişikliğine protestolar sürüyor. Ülkenin en kalabalık eyaletlerinden Uttar Pradeş’te 1920’de kurulan Aligarh Müslüman Üniversitesi (AMU) öğrencilerinin başlattığı protesto eylemlerine vatandaşlar da destek verdi. Assam eyaletinde ise, değişikliği protesto eden Tüm Assam Öğrenci Birliği (AASU) üyeleri, açlık grevi başlattı. Çok sayıda protestocu, öğrencilerin açlık grevine destek verirken, AASU lideri Samucay Bataçarya, yaptığı açıklamada, “Herhangi bir baskıya boyun eğmeyeceğiz” dedi.

AÇLIK GREVİNDELER

Göstericilerden Ravi Şarma, Assam halkının hükümetin yeni değişikliğine karşı olduğunu vurgulayarak, “Bu bizim için doğru değil. Yasa din temelinde ayrımcılık yapıyor” değerlendirmesinde bulundu. Polis, lastik yakarak yolları kapatan protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Başkent Yeni Delhi’de Assam Eyaleti Kongre Komitesi üyeleri bir araya gelerek, yasadaki değişikliğe tepki gösterdi. Batı Bengal eyaletinde binlerce kişi sokaklara çıktı ve kara yolunu trafiğe kapattı. Ayrıca polis eyaletteki eylemlerde 15’ten fazla otobüsün ateşe verildiğini, altı tren istasyonunun da tahrip edildiğini bildirdi.

DOĞRUDAN HEDEF MÜSLÜMANLAR

Hindistan’da komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ve aynı konumdaki Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan “vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarı” Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind’in imzasıyla yasalaşarak resmi gazetede yayımlanmıştı. Değişikliğe göre, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan’da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hıristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan’da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek. Aynı pozisyondaki Müslümanlar ise yasanın dışında tutuldu. Kanun, dünyada kalabalık ikinci ülke Hindistan’ın, 200 milyon Müslüman’ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için attığı bir adım olarak görülüyor. Ayrıca Müslümanların sınır dışı edileceği ya da hapse atılacağı gerekçesiyle çokça tepki çekiyor.

3 EYALET YASAYI UYGULAMAYACAK

Üç eyaletin başbakanı yasayı uygulamayacaklarını duyurdu. Batı Bengal eyaleti Başbakanı Mamata Banerji, değiştirilen Vatandaşlık Yasası’nın “hiçbir koşul altında” Batı Bengal’de uygulanmasına izin vermeyeceğini bildirdi. Kerala eyaleti Başbakanı Vijayan ile Pencap eyaleti Başbakanı Amarinder Singh de benzer açıklamalar yaptı.