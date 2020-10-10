Irkçı WW grubu valiyi kaçıracaktı

Kaçırılma komplosundan kaynaklanan federal suçlamalar nedeniyle en az 6 kişi tutuklandı. Wolverine Watchmen (WW) isimli grubun bir üyesi, grubun polis memurlarını da öldürmeyi planlamaları üzerine endişeye kapılarak FBI muhbiri olmayı kabul etmişti. Mayıs ayında Michigan Eyalet Meclisi binası koronavirüs tedbirleri karşıtı silahlı protestocular tarafından basılmış, Trump “Bunlar çok iyi insanlar ama kızgınlar” demişti.