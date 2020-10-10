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10 Ekim 2020 Cumartesi 00:30 | Son Güncelleme:

Irkçı WW grubu valiyi kaçıracaktı

Irkçı WW grubu valiyi kaçıracaktı

ABD'de FBI, ırkçı ve aşırılık yanlılarının Michigan Valisi Gretchen Whitmer'ı kaçırarak iç savaş başlatma planını bozdu.

Kaçırılma komplosundan kaynaklanan federal suçlamalar nedeniyle en az 6 kişi tutuklandı. Wolverine Watchmen (WW) isimli grubun bir üyesi, grubun polis memurlarını da öldürmeyi planlamaları üzerine endişeye kapılarak FBI muhbiri olmayı kabul etmişti. Mayıs ayında Michigan Eyalet Meclisi binası koronavirüs tedbirleri karşıtı silahlı protestocular tarafından basılmış, Trump “Bunlar çok iyi insanlar ama kızgınlar” demişti.

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