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  3. Irkçı Tourkika Nea adlı internet sitesi bu defa TRT'yi hedef gösterdi
09 Eylül 2020 Çarşamba 00:46 | Son Güncelleme:

Irkçı Tourkika Nea adlı internet sitesi bu defa TRT'yi hedef gösterdi

Irkçı Tourkika Nea adlı internet sitesi bu defa TRT'yi hedef gösterdi

Geçen hafta Meis Adası'na giden AA muhabirlerinin pasaport bilgilerini paylaşan Yunan sitesi bu kez bazı TRT muhabirlerinin kimliklerini ifşa etti.

Yunanistan’da Türkiye karşıtı yayınlar yapan Tourkika Nea adlı internet sitesi, Türk basınını hedef göstermeyi sürdürüyor. Aşırı sağcı site, TRT muhabiri Necat Ahmet ile bazı kamu çalışanlarının isimlerini yayımladı, kanuna aykırı iş yapıyorlarmış izlenimi vermeye çalıştı. 

Tourkika Nea adlı site, birkaç gün önce de Meis Adası’na haber çalışmaları için giden Anadolu Ajansı ekibini ajanlıkla suçlayıp resmi kaynakların sızdırdığı pasaport bilgilerini paylaşmış ve tehdit etmişti. Yunan askerleri geçtiğimiz ay Türklerin yoğun olarak yaşadığı İskeçe bölgesindeki Gökçepınar köyünde provokasyon amaçlı tatbikat yapmıştı. Site ise fotoğrafları yayınlayıp azınlık evlerini düşman ilan ederek Yunan ırkçılara hedef olarak göstermişti. Site, Yunanistan’ın resmi kaynaklarından besleniyor. 

ALTUN’DAN KINAMA 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, olayı kınayarak “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin güvencesiyle muhabirlerimiz görevlerini yapmaya devam edecektir. Buna hiçbir faşist unsur engel olamaz. Bu çağ dışı yaklaşımı şiddetle kınıyoruz”dedi.

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