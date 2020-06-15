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  3. Irkçı saldırıda öldürülen Floyd'un kızına görülmemiş jest
15 Haziran 2020 Pazartesi 16:26 | Son Güncelleme:

Irkçı saldırıda öldürülen Floyd'un kızına görülmemiş jest

Irkçı saldırıda öldürülen Floyd'un kızına görülmemiş jest

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülen siyahi George Floyd'un kızına, Amerikalı şarkıcı Barbra Streisand tarafından Disney'den hisse hediye edildiği bildirildi.

ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen siyahi George Floyd’un kızı Gianna Floyd, Disney’den hisse sahibi oldu. ABD medyası, Amerikalı şarkısı Barbra Streisand’in Gianna’ya hisse hediye ettiğini duyurdu. Gianna’ya verilen hissenin ne kadar olduğuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

GIANNA SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR ETTİ

George Floyd’un kızı Gianna, hisse sertifikasını elinde tuttuğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, “Teşekkür ederim Barbara Streisand. Şimdi senin sayende Disney hissedarıyım” dedi. Walt Disney Company, eğlence sektöründe, dünyanın en büyük medya şirketi olarak biliniyor ve şirketin yıllık net kazancının 130 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

(DHA)

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