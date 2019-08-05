Irkçı manifestoyla katliam yaptı

ABD’nin Teksas eyaleti El Paso kentinde bir kişinin Cielo Vista AVM'de etrafa ateş açması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Teksas Valisi Abbott, Walmart mağazasına düzenlenen saldırıyı “iğrenç ve anlamsız bir şiddet eylemi” olarak nitelendirdi.

Teksas: 20 ölü 40 yaralı

Ohio: 9 ölü 16 yaralı

‘NEFRET SUÇU OLABİLİR’

El Paso Polis Şefi Greg Allen, saldırganın bir manifesto yayımladığını belirterek saldırının “muhtemel nefret suçu” olabileceğini vurguladı. Şüphelinin 21 yaşındaki Patrick Crusius adlı beyaz bir Amerikalı olduğu belirtilen açıklamada, Crusius’ın gözaltına alındığı da duyuruldu. Saldırgan manifestosunda, “Yeni Zelanda saldırısı ve Christchurch manifestosunu destekliyorum. Bu saldırı Teksas’taki Hispanik işgaline karşı düzenlenmiştir. Kışkırtıcı olan onlardır, ben değilim. Zor gerçek şu ki; hem Demokrat hem Cumhuriyetçi liderlerimiz Amerikan tarihindeki en büyük ihanetin içindeler."

24 saatte 2. saldırı

El Paso saldırısından birkaç saat sonra ise Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir bara saldırı düzenlendi. Ağır silahlı, çelik yelekli Conner Betts isimli saldırgan 9 kişiyi öldürdü, 16 kişiyi yaraladı. Etkisiz hale getirilen saldırganın kız kardeşini de öldürdüğü belirtildi.

(25 yaşındaki Jordan Anchondo, iki aylık oğlunu AVM katliamı sırasında kurşunlardan korurken öldürüldü.)

Bu yılki 250’nci silahlı saldırı

Teksas'taki saldırı üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, “El Paso, Teksas’ta korkunç saldırı. Haberler çok kötü, çok ölü var. Eyalet ve yerel makamlar çalışma yapıyor. Federal Hükümet'in tam desteğinin olduğunu valiye söyledim” dedi. ABD’de 2019’da 250 silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırı sayısının, 2019 yılının geride bırakılan gün sayısından fazla olduğu belirlendi. Saldırılarda, 522 kişi hayatını kaybederken; 2 bin 40 kişi ise yaralandı. Bu verilere, öldürülen saldırganların sayısı dahil edilmedi.