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  3. İrina Vlah yüzde 91,93 oy alarak yeniden Gagauz Özerk Yeri Bakanı oldu

İrina Vlah yüzde 91,93 oy alarak yeniden Gagauz Özerk Yeri Bakanı oldu

İrina Vlah yüzde 91,93 oy alarak yeniden Gagauz Özerk Yeri Bakanı oldu

Gagauz Özerk Yeri'nde mevcut Başkan İrina Vlah yüzde 91,93 oyla başkanlık yarışını kazandı.

Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde başkanlık seçimlerinde yüksek oy alan İrina Vlah, ikinci kez başkan oldu. Merkez Seçim Komisyonundan açıklanan kesin olmayan resmi sonuçlara göre, Vlah, oyların yüzde 91,93'ünü alarak başkanlık yarışını kazandı.

Adaylardan Gagauz Özerk Yeri Meclisi "Halk Topluşu" üyesi Sergey Çimpoeş yüzde 7,27 oyla ikinci sırada gelirken, Gagauz Halkı Harekatı lideri İvan Burgucu yüzde 0,89 ve eski Moldova Demokrat Partisi (PDM) üyesi Dmitriy Monol yüzde 0,64 oy aldı. Komisyonun itiraz süreçlerinin ardından 2 gün içerisinde kesin sonuçları açıklaması bekleniyor.

Gagauz Özerk Yeri'nde seçime katılım oranı yüzde 50,35 olarak açıklanmıştı. Moldova Parlamentosunun 1994'te Gagauzlara özerklik tanıyan yeni bir anayasayı kabul etmesiyle Gagauz Yeri'nin özerkliği, Moldova hükümetince resmen tanınmıştı.

(AA)

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