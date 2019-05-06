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  3. İran'nın Kuzistan eyaletinde petrol borusu patladı

İran'nın Kuzistan eyaletinde petrol borusu patladı

İran'nın Kuzistan eyaletinde petrol borusu patladı

İran’ın Kuzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde petrol borusu patladı.

 İran’ın Ahvaz kentinde petrol boru hattında bakım sırasında yangın çıktı. Yangınla birlikte patlamanın yaşandığı bölgenin yakınında bulunan Salih Abad köyü boşaltıldı. Yetkililer, Ahvaz-Omidiye karayolunu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. İran Kuzistan Eyaleti Kriz Müdüriyeti Genel Başkanı Kiyameres Hacızade, Ahvaz-Omidiye petrol boru hattında çıkan bir yangın nedeniyle patlama gerçekleştiğini açıkladı. Petrol boru hattında yaşanan patlamanın Ahvaz-Omidiye petrol hattı üzerinde yapılan tamir çalışmaları sırasında yaşandığını aktaran Hacızade, "Petrol hattında çıkan ateşi kontrol altına aldık ve can kaybı yok" dedi.

  (İHA)

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