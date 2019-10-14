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  3. İranlı vekilden mecliste PYD-PKK tepkisi: Ne oldu da bu teröristler için üzülüyoruz?

İranlı vekilden mecliste PYD-PKK tepkisi: Ne oldu da bu teröristler için üzülüyoruz?

İranlı vekilden mecliste PYD-PKK tepkisi: Ne oldu da bu teröristler için üzülüyoruz"

İran Meclisi Doğu Azerbaycan Eyaleti Milletvekili Muhammed Hasan Nejad, bazı milletvekillerinin PYD/PKK terör örgütü lehine açıklamalarına tepki göstererek, "Biz düne kadar onlara 'ABD'nin desteklediği teröristlerdir ve askerlerimizi şehit ediyorlar' diyorduk. Şimdi ne oldu da bu teröristler için üzülüyoruz?" dedi.

İran medyasında yer alan haberlere göre, bazı milletvekilleri meclis toplantısı sırasında, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı eleştirdi.

Bazı milletvekillerinin operasyonun "Kürt milletini hedef aldığı" şeklindeki ifadelerine tepki gösteren Nejad, "Bizim bir milletimiz var o da İran milletidir. Kürt milleti sözü ayrılıkçı Kürtlere yarar. Bu ne biçim bir iştir?" ifadelerini kullandı.

Doğu Azerbaycan Eyaleti Milletvekili Muhammed Hasan Nejad, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burası İran Meclisi mi yoksa Suriye Kürtlerinin meclisi mi? Biz düne kadar onlara 'ABD'nin desteklediği teröristlerdir ve askerlerimizi şehit ediyorlar' diyorduk. Şimdi ne oldu da bu teröristler için üzülüyoruz?"  (AA)

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