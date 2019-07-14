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  3. İranlı uzmandan Türkiye'ye S-400 övgüsü

İranlı uzmandan Türkiye'ye S-400 övgüsü

İranlı uzmandan Türkiye'ye S-400 övgüsü

İranlı siyaset bilimcisi Prof. Dr. Sadık Zibakelam, Türkiye'nin ABD'nin tüm baskılarına rağmen Rusya'dan S-400 savunma sistemi almasından övgüyle bahsetti.

Zibakelam, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD karşıtlığı yapmaksızın bağımsızlığına sahip çıkması yönünden, Türkiye'yi İran'daki ABD karşıtı muhafazakarlara örnek gösterdi.

Zibakelam, paylaşımında şunları kaydetti:

"ABD karşıtları, ideolojilerini savunmak için, 'Biz ABD'ye teslim olmak istemediğimizden ona karşıt olmak zorundayız.' derler. Yani ABD karşıtlığı yapmayan ülkeler onlara göre 'bağımsız' değildir. Washington yönetiminin tüm muhalefetine rağmen Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması, bu iddiaları boşa çıkartmıştır."

Bir dönem görev yaptığı Tahran Üniversitesi'nden rejime muhalif açıklamaları nedeniyle uzaklaştırılan Zibakelam, ülkede reformist söylemleriyle ön plana çıkıyor.

AA

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