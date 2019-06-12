İranlı siyaset bilimci Japonya Başbakanın ziyaretinin olumlu bir amaç taşıdığını düşünüyor

İranlı siyaset bilimci Prof. Dr. Sadık Zibakelam, Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun ABD-İran arasındaki ara buluculuk çabaları kapsamında Tahran'ı ziyaret etmesinin sorunun çözümünde ümitli olmasından kaynaklandığını söyledi. Zibakelam, reformistlere yakınlığıyla bilinen Armani İmruz gazetesinde yayımlanan makalesinde, ABD ile İran geriliminde ara buluculuk rolünü üstlenmeye hazırlanan Abe'nin bugün başlayacak Tahran ziyaretini değerlendirdi.

İranlı siyaset bilimci, "Japonya Başbakanı'nın Tahran ziyareti önemlidir. Büyük bir ekonomik güç olan Japonya hem ABD hem de İran tarafından saygıdeğer kabul edilen bir ülke. Eğer Abe, ara buluculuk konusunda ümitli olmasaydı kendisi Tahran'a gelmezdi. Yerine ya Dışişleri Bakanı ya da danışmanlarından birini gönderirdi." yorumunu yaptı.

İRAN'IN "REJİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN VAZGEÇİLMESİ" TALEBİ

Abe'nin ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinden iki hafta sonra Tahran'a gelmesi ve ülke lideri Ali Hamaney'le görüşmesinin söz konusu ziyaretin önemini arttırdığına işaret eden Zibakelam, "İran'ın belirgin talebi, ABD tarafından resmen tanınması ve bundan böyle rejim değişikliğinden vazgeçilmesidir. Eğer ABD ve İran arasında bu temel konu çözülürse ABD karşıtlığı ve düşmanlığı da ortadan kalkacaktır." ifadelerini kullandı.

İran ve ABD'nin bölge sorunlarının çözümünde birbirlerine ihtiyacı olduğunu dile getiren Zibakelam, söz konusu iş birliğinin terör örgütü DEAŞ'a karşı Irak ve Suriye'de gerçekleştiğini kaydetti. Japonya'dan 41 yıl aradan sonra başbakanlık seviyesinde İran'a ilk resmi ziyareti gerçekleştiren Abe, Tahran seferi öncesi ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



(AA)