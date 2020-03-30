İranlı milisler virüsü Esed rejimine yaydı

BÜLENT ŞANLIKAN



Suriye’de Esed rejiminin hakim olduğu İdlib bölgesinde İran’dan desteğe gelen milisler nedeniyle koronavirüs hızla yayıldı. Esed rejiminin resmi yayın organları reddetse de sahadaki aktivistler ve AKŞAM’ın ulaştığı Suriye Milli Ordusu’na yakın kaynaklar rejim bölgelerinde 3 bini aşkın kişinin virüs nedeniyle öldüğünü karantinaya alınanların sayısının ise 40 bini bulduğunu bildirdi.

KISMİ YASAK GELDİ



Türkiye’nin desteğiyle terörden arındırılan Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde koronavirüse karşı ciddi önlemler alınıyor. Bu bölgelerde Türkiye’de olduğu gibi kısmı karantina şartları uygulanıyor. Resmi görevi olmayanların sokağa çıkması yasaklandı. Bu noktada özgür bölgeler ile Esed rejimi arasındaki üç sınır kapısı El-Humran, El-Dedet, Ebul Zindeyn sınır kapıları 18 Mart itibariyle her türlü geçişe kapatıldı. İdlib’teki bombardımandan kaçanlar için Afrin’de kurulan çadır kentlere giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Alınan sıkı önlemler sayesinde Esed zulmünden kurtarılan bölgelerde henüz koronavirüs vakası resmi kayıtlara geçmedi.

3 KİŞİ KARANTİNADA



Rejimden kaçıp özgür bölgelere geçiş yapan 3 kişinin koronavirüs şüphesiyle Afrin’deki hastanede karantina altında tutulduğu öğrenildi. Suriye Milli Ordusu da Esed Rejimi ve terör örgütlerinin bölgeye yönelik insan kaçakçılığı faaliyetlerini engellemek için önlemlerini arttırdı. Ayrıca yerel askeri polisler de terörden arındırılan bölgelerde halkın evlerinde kalması için uyarı ve kontrollerde bulunuyor.

TABLO AĞIRLAŞIYOR



Rejim bölgelerinde geçtiğimiz hafta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 390 iken bu rakamın güncel olarak 3 bini bulduğu öğrenildi. Karantinaya alınanların sayısı ise bir haftada 2 bin 20 kişi artarak 40 bini buldu.

• Lazkiye’de 700 kişi öldü, 8 bin 480 kişi karantinada

• Hama’da 60 kişi öldü, 3 bin 800 kişi karantinada

• Humus’ta 400 kişi öldü, 7 bin 200 kişi karantinada

• Tartus’ta 560 kişi öldü, 10 bin kişi karantinada

• Şam’da 170 kişi öldü, bin 500 kişi karantinada

• Halep’te 300 kişi öldü, 5 bin 689 kişi karantinada

• Deyrizzor’da 200 kişi öldü, 1000 kişi karantinada