İranlı hackerlardan Avrupa, ABD ve Avustralyadaki üniversitelere siber saldırı

Hükümet destekli İranlı hacker’lar, geçtiğimiz aylarda Avrupa, ABD ve Avustralya’daki üniversiteleri hedef aldıklarını açıkladı. Üç Hollanda üniversitesinin de hedef alındığı siber saldırıların sonucu ise bilinmiyor.

Hackerlar, İran’daki okullarda kullanılabilecek ders materyalleri, akademik makaleler ve yayınlara siber saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

İranlı hacker'ların daha önce de birçok üniversiteye siber saldırı gerçekleştirdiği açıklanmıştı.

(İHA)