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  3. İran'ın yeni Meclis Başkanı Galibaf: ABD ile müzakereleri sonuçsuz ve zararlı görüyoruz
31 Mayıs 2020 Pazar 15:03 | Son Güncelleme:

İran'ın yeni Meclis Başkanı Galibaf: ABD ile müzakereleri sonuçsuz ve zararlı görüyoruz

İran'ın yeni Meclis Başkanı Galibaf: ABD ile müzakereleri sonuçsuz ve zararlı görüyoruz

İran'ın 11. dönem yeni Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Meclisin açılış oturumunda yaptığı konuşmada, "ABD ile müzakereleri sonuçsuz ve zararlı görüyoruz" dedi.

İran’ın yeni Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Meclisin bugünkü açık oturumunda konuştu. Yeni 11. dönem İran Meclisinin stratejik olan direniş eksenini güçlendirmeye devam edeceğini ifade eden Galibaf, "Filistin halkı, Hamas, Hizbullah, Yemen halkı ve İslami direniş gruplarını desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Galibaf ABD ile müzakere konusunda ise, "İran meclisi, küresel emperyalizm ile mücadeleyi ideolojik ve stratejik bir durum olarak görmektedir. Küresel emperyalizmin eksenini oluşturan ABD ile müzakereleri ve uzlaşmayı sonuçsuz ve zararlı görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni Meclisin ABD tarafından düzenlenen saldırıda öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin yolunu izleyeceğini söyleyen Galibaf, "İslami direniş gruplarını desteklemeye ve onlarla iş birliği yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. ABD’den Kasım Süleymani’nin intikamını alacaklarını belirten İran’ın yeni Meclis Başkanı Galibaf, ABD’nin Aynul Esad karargahına yapılan saldırı ile intikamın başladığını ve bunun ABD’nin tamamen bölgeden kovulmasıyla sonuçlanacağını belirtti.


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