Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9717
  • 6,6508
  • 301.544
  • 111797
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İran'ın füze saldırısıyla ilgili IKBY'den açıklama: Can kaybı yok

İran'ın füze saldırısıyla ilgili IKBY'den açıklama: Can kaybı yok

İran'ın füze saldırısıyla ilgili IKBY'den açıklama: Can kaybı yok

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, İran’ın füze saldırısında bölgede herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Erbil’deki ABD üssüne yönelik İran tarafından fırlatılan füze saldırısı nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtilirken kayıplarla ilgili detaylı bilgi verilmedi.

Öte yandan IKBY’nin yerel medyasından çıkan haberlere göre füzelerden biri Erbil vilayetinin Berdereş ilçesi yakınlarına düştü.

Erbil’de ABD’nin iki askeri üssü bulunuyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini bildirmişti.

(AA)


Miray Daner'den Kubilay Aka'ya barışma şartı!
Çukur'un Yamaç'ı evleniyor mu?
Mucize Doktor'dan mucize evlilik teklifi
Hande ve Murat'ın romantik tatili
Kendi klibini kendi çekti
<p>Olay, 2 Ocak Perşembe günü 22.00 sıralarında Sultangazi Gazi Mahallesi 1279. sokak´taki markette

Maskeli Silahlı Soyguncu Dehşeti Kamerada

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İran'da 180 yolcusu bulunan uçak düştü

ABD'nin geliştirdiği geleceğe yönelik 5 silah projesi