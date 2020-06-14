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  3. İran'ın güneyinde 5,1 büyüklüğünde deprem
14 Haziran 2020 Pazar 21:49 | Son Güncelleme:

İran'ın güneyinde 5,1 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyinde 5,1 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Laristan ilçesinin Beyram bölgesi olan deprem, yerel saatle 22.35'te kaydedildi.

AA'nın aktardığı habere göre, yerin 16 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilen depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Aynı bölgede 9 Haziran'da da 5,1 ve 5,7 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmişti ve can kaybı bildirilmemişti. 

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