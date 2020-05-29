Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8266
  • 7,5991
  • 378.679
  • 104895
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İran'ın gönderdiği dördüncü petrol yüklü tanker Venezuela kara sularına girdi
29 Mayıs 2020 Cuma 12:19 | Son Güncelleme:

İran'ın gönderdiği dördüncü petrol yüklü tanker Venezuela kara sularına girdi

İran'ın gönderdiği dördüncü petrol yüklü tanker Venezuela kara sularına girdi

İran'ın, Venezuela'ya gönderdiği petrol yüklü beş tankerden dördüncüsünün Venezuela kara sularına girdiği açıklandı.

İran'ın, Venezuela'ya gönderdiği petrol yüklü beş tankerden dördüncüsünün Venezuela kara sularına girdiği açıklandı.

Venezuela Donanmasının Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkenin kara sularına sorunsuz giriş yapan Faxon isimli dördüncü petrol yüklü tankere eşlik edildiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, Petunia isimli üçüncü tankerin ise Carabobo eyaletinde petrol rafinerisinin bulunduğu El Palito limanına demir attığı açıklandı.

İran'ın Venezuela'ya gönderdiği 5 tankerden sonuncusu Clavel'in 1 Haziran'a kadar ülkenin kara sularına girmesi bekleniyor.

İran devlet televizyonu, "Fortune", "Forest", "Petunia", "Faxon" ve "Clavel" isimli, toplamda 1 milyon 53 bin varil akaryakıt taşıyan beş petrol tankerinin Venezuela'ya doğru yola çıktığını duyurmuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, petrolün İran'dan satın alındığını ve Venezuela'da da para ile satılacağını açıklamıştı.

VENEZUELA İLE İRAN ARASINDAKİ TİCARETE KARŞI ÇIKAN ABD'NİN TANKERLERE MÜDAHALE EDECEĞİ İDDİASI

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Venezuela, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle petrol rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. ABD'nin ağır yaptırımlar uyguladığı İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, rafinerilerin çalışamaması nedeniyle ülkedeki benzin sıkıntısını önlemek için İran'dan yardım istemesi üzerine akaryakıt taşıyan beş tanker Venezuela'ya gönderilmişti.

Reuters haber ajansına konuşan ABD yönetiminden ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, İran'ın Venezuela'ya gönderdiği yakıt tankerlerine ilişkin alınacak önlemlerin masaya yatırıldığını bildirmişti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise 14 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya petrol getiren gemileri taciz ettiğini belirterek "Bu, uluslararası yasaların ve Venezuelalıların temel haklarının açık ihlalidir." ifadesini kullanmıştı.

Tahran, tankerlere müdahale edilmesi halinde misillemede bulunacağı uyarısını yaparken Caracas yönetimi de ülkenin kara sularına ulaştığı andan itibaren ordunun tankerlere eskortluk edeceğini duyurmuştu.

ABD, nisan ayında Venezuela'nın çevresindeki askeri varlığını "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle artırmış ve Karayipler'e savaş gemileri ve uçaklar göndermişti.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, tankerlere müdahale edileceğine dair bilgisinin bulunmadığını belirtmişti.

(AA)


HSK açıkladı! Adliyeler açılıyor...
Avrupa'dan densiz talep! 'Türkiye'den alın Almanya'ya verin'
ABD'de bir ilk! O iki kelime yasaklandı
Volkswagen'den flaş karar! 2.1 milyar euroya satın aldı
Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu yayımlandı
'Gözyaşları içerisinde o filmi seyrettik'

'Gözyaşları içerisinde o filmi seyrettik'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Cem Yılmaz lüks villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı!

Yatmadan önce salatalık yerseniz faydasına inanamayacaksınız...