İran'ı sarsan suikast sonrası ilk açıklama: Ruhani İsrail'i suçladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail’i nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'ye paralı asker tutarak suikast düzenlemekle suçladı.

DHA'nın İran devlet televizyonundan aktardığı habere göre, Ruhani, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade suikastında İsrail'i sorumlu tuttu.



"SUİKAST İRAN'IN BAŞARILARINI ENGELLEYEMECEK"

İran lideri Ruhani konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şehit Fahrizade’nin öldürülmesi, düşmanlarımızın çaresizliğini ve nefretlerinin derinliğini gösteriyor. suikastin İran’ın başarılarını engelleyemeyecek" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, İran Savunma Bakanlığı, ülkenin nükleer programının mimarı olarak görülen Muhsin Fahrizade'nin başkent Tahran yakınlarında uğradığı suikast sonucu hayatını yitirdiğini bildirmiş, olayı ‘terör saldırısı’ olarak nitelendirmişti.