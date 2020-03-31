Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,5975
  • 7,2604
  • 343.05
  • 89351.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İran'dan Yukarı Karabağ'daki sözde seçimlere ilişkin açıklama: Tansiyonu yükseltir

İran'dan Yukarı Karabağ'daki sözde seçimlere ilişkin açıklama: Tansiyonu yükseltir

İran'dan Yukarı Karabağ'daki sözde seçimlere ilişkin açıklama: Tansiyonu yükseltir

İran Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan tarafından işgal altında tutulan Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesinde düzenlenecek sözde seçimlerin Karabağ meselesinin çözümünü zorlaştıracağı uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Yukarı Karabağ bölgesinde bugün düzenlenmesi öngörülen sözde cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Musevi, "Biz, iki komşumuz yani Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunların çözümünü zorlaştıracak ve karmaşıklaştıracak her türlü girişimden kaçınılması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Seçimlerin bölgedeki gerginliği artırabileceğine işaret eden Musevi, "İran, bölgede tansiyonu ve anlaşmazlığı artıracak her türlü adıma karşıdır." açıklamasında bulundu.

Musevi ayrıca Karabağ meselesinin uluslararası hukuk temelinde ve barışçıl yöntemlerle çözülmesinin önemini vurguladı.


İstanbullulara 'troll' diyen İBB'ye M.Tevfik Göksu'dan sert tepki! 'İstanbullulara kötülük etmeyin'

İstanbullulara 'troll' diyen İBB'ye M.Tevfik Göksu'dan sert tepki! 'İstanbullulara kötülük etmeyin'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi açılıyor

Sınır kapısında korkutan patlama! Alevler 40 metre yükseldi