03 Ocak 2021 Pazar 14:35 | Son Güncelleme:
İran'dan tehdit gibi açıklama: Öcünü alacağız
DHA
İran Savunma Bakanı Amir Hatami, General Kasım Süleymani'ye düzenlenen suikastın intikamının alınacağını duyurdu.
İran Savunma Bakanı Amir Hatami, General Kasım Süleymani'ye düzenlenen suikastın intikamının alınacağını duyurdu.
DHA'nın İran devlet haber ajansı IRNA'ya dayandırdığı haberde İran Savunma Bakanı Amir Hatami, General Kasım Süleymani'ye düzenlenen suikastın intikamının alınacağını belirtti.
"ABD GÜÇLERİ BÖLGENİN DIŞINA İTİLECEK"
İran Savunma Bakanı Hatami, Süleymani’nin ölümünün birinci yıl dönümü anma programında yaptığı konuşmada, İran’ın General Süleymani’nin kanından aldığı büyük intikamın, ABD güçlerini bölgenin dışına ittiğini belirtti.