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  3. İran'dan sonra Meksika da ambargoya rağmen Venezuela'ya akaryakıt satmaya hazır
16 Haziran 2020 Salı 00:05 | Son Güncelleme:

İran'dan sonra Meksika da ambargoya rağmen Venezuela'ya akaryakıt satmaya hazır

İran'dan sonra Meksika da ambargoya rağmen Venezuela'ya akaryakıt satmaya hazır

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Venezuela'nın istemesi halinde bu ülkeye akaryakıt satmaya hazır olduklarını bildirdi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, düzenlediği basın toplantısında, ABD ve Güney Amerika ülkelerinin ağır ekonomik ambargolarına maruz kalan Venezuela'ya insani gerekçelerle akaryakıt satabileceklerini söyledi.

AA'nın aktardığı habere göre, Venezuela hükümetinin kendilerinden akaryakıt satışı için herhangi bir talepte bulunmadığını belirten Obrador, şu ifadeleri kullandı:

"Bizden benzin talebinde bulunmaları halinde bunu insani bir ihtiyaç olarak değerlendireceğiz."

Obrador, ABD'nin mali ve ticari yaptırımlar uygulama olasılığına da değinerek, şunları dedi:

"Bizi başka ülkelerin siyasi işlerine karıştırmayın, halkların kendi kaderini tayin hakkı vardır. Meksika kararlarını kendisi alan egemen ve bağımsız bir ülkedir."

Dünyada en çok petrol rezervine sahip ülkelerden Venezuela, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. ABD'nin ağır yaptırımlar uyguladığı İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, rafinerilerin çalışamaması nedeniyle benzin sıkıntısını önlemek için İran'dan yardım istemesi üzerine Tahran yönetimi ülkeye beş akaryakıt tankeri göndermişti.

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İran'dan sonra Meksika da ambargoya rağmen Venezuela'ya akaryakıt satmaya hazır
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