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  3. İran'dan sert tepki: Bahreyn'e, kendisinden büyük tehditlere başvurmaması tavsiye olunur

İran'dan sert tepki: Bahreyn'e, kendisinden büyük tehditlere başvurmaması tavsiye olunur

İran'dan sert tepki: Bahreyn'e, kendisinden büyük tehditlere başvurmaması tavsiye olunur

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, "Komşuluk hukuku gereği olarak bu ülkeye (Bahreyn'e), kendisinden büyük tehditlere başvurmaması tavsiye olunur" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife'nin "Hürmüz Boğazı'nın bir gün dahi kapatılmasına izin verilmeyeceği" şeklindeki açıklamasına tepki göstererek, "Komşuluk hukuku gereği olarak bu ülkeye (Bahreyn'e), kendisinden büyük tehditlere başvurmaması tavsiye olunur." dedi. 

Musevi, İran devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, Bahreyn Dışişleri Bakanı Bin Ahmed'in "İran'a bir gün için bile Hürmüz Boğazı'nı kapatma izni verilmeyecek." şeklindeki açıklamasını eleştirdi. 

Hürmüz Boğazı'nın dünya enerjisinin transit yolu olarak taşıdığı öneme dikkati çeken Musevi, şunları kaydetti:

"İran; bu önemli ve hayati boğaz yoluyla İran halkının çıkarları güvence altına alındığı sürece, küresel enerjinin temini ve aktarılması için hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine bağlılığının altını çizer. Komşuluk hukuku gereği olarak bu ülkeye (Bahreyn'e), kendisinden büyük tehditlere başvurmaması tavsiye olunur."

Bahreyn Dışişleri Bakanı Bin Ahmed, Suudi Arabistan destekli Şarkulevsat gazetesinde dün yayınlanan açıklamasında, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması tehditleriyle ilgili olarak, "İran'a bir gün için bile Hürmüz Boğazı'nı kapatma izni verilmeyecek. Bu tehdit Basra Körfezi'ndeki tüm ülkelere yöneliktir." ifadelerini kullanmıştı.

(AA)

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