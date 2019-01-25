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İran'dan Rusya'ya şok S-300 suçlaması

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İsrail'in Suriye'deki hedefleri Moskova'nın koordinasyonuyla vurmuş olabileceğini belirten İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Felahetpişe, "Siyonist rejimin Suriye'ye saldırıları sırasında S-300 hava savunma sistemlerini devre dışı bırakan Rusya ciddi biçimde eleştirilmelidir" dedi.

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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu  Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, İsrail'in Suriye'ye saldırıları sırasında  Rusya'nın S-300 hava savunma sistemlerini devre dışı bıraktığını söyledi. 

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Felahetpişe, İsrail ordusunun, hafta  başında Suriye topraklarında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait hedeflere  düzenlediği hava saldırısıyla ilgili Moskova'yı suçladı.

Rusya'nın Suriye topraklarına konuşlandırdığı hava savunma  sistemlerine işaret eden Felahetpişe, "Siyonist rejimin Suriye'ye saldırıları  sırasında S-300 hava savunma sistemlerini devre dışı bırakan Rusya ciddi biçimde  eleştirilmelidir. Rusların S-300 sistemleri faal olsaydı siyonist rejim Suriye  topraklarına rahatlıkla saldıramazdı." dedi.

Felahetpişe, İsrail'in Suriye'ye saldırılarının Moskova'nın  koordinasyonunda gerçekleşmiş olabileceğini ifade etti.

İsrail, pazartesi sabaha karşı Suriye topraklarındaki İran Devrim  Muhafızları Ordusu'na bağlı güçlere hava saldırısı düzenlemişti.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri bir yetkiliye dayandırdığı  haberde, İsrail'in karadan ve havadan güdümlü füzelerle Suriye topraklarına  saldırdığı, Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellediği ve füzelerin  çoğunu hedefine ulaşmadan imha ettiği kaydedilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucu 4 Suriye  askerinin öldüğünü, 6 askerin yaralandığını duyurmuştu. Londra merkezli Suriye  İnsan Hakları Gözlemevi ise saldırıda 12'si Devrim Muhafızları mensubu 21 kişinin  öldüğünü bildirmişti.

AA

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