İran'dan İsrail'e tehdit: Nükleer santrallerinizi vurmak yeterli
İran'ın başkenti Tahran'ın Cuma İmamı Ayetullah Muvahhidi Kirmani, İsrail'i yok etmek istediklerinde bu ülkedeki nükleer santralleri hedef almalarının yeterli olacağını söyledi.
Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu.
Yargıtay, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın anayasayı ihlal değil FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediklerine karar verdi.
Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Mehmet Altan'ın, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesine hükmetti.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti.
AA