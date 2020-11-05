İran'dan Güney Amerika çıkarması... Venezuela'ya kritik ziyaret

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Venezuela'ya çalışma ziyaretinde bulundu.

AA'nın Venezuela basınından aktardığı habere göre, başkent Karakas'a gelen Zarif, mevkidaşı Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza tarafından karşılandı.

Arreaza, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Zarif'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şu ifadelere yer verdi:

"Her üst düzey ziyaret, stratejik ittifakımızı, kardeşliğimizi derinleştiriyor. Venezuela ve İran, saldırılar karşısında dayanışma ve kararlılık gösterdi."

ZARİF'İN ROTASI BOLİVYA VE KÜBA

Zarif, Venezuela'nın ardından Bolivya ve Küba'yı da ziyaret edecek.

Bakan Zarif, Bolivya'nın yeni Devlet Başkanı Luis Arce'nin yemin törenine katılacak.

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Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Venezuela, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle petrol rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, rafinerilerin çalışamaması nedeniyle ülkede yaşanan benzin sıkıntısını önlemek için İran'dan yardım istediği bildirilmişti.