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  3. İran'dan flaş idam kararı: Süleymani suikastında parmağı var
09 Haziran 2020 Salı 11:31 | Son Güncelleme:

İran'dan flaş idam kararı: Süleymani suikastında parmağı var

İran'dan flaş idam kararı: Süleymani suikastında parmağı var

İran, Süleymani suikastında ABD'ye bilgi aktardığı, CIA ve MOSAD adına çalıştığı ileri sürdüğü bir İran vatandaşının kısa süre içerisinde idam edileceğini açıkladı.

İran'da CIA ajanı olduğu iddia edilen bir İran vatandaşının kısa süre içerisinde idam edileceği açıklandı. İdam edilecek kişinin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'ye yönelik düzenlenen suikasta karıştığı iddia edildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, İran yargı sözcüsü Golamhüseyin İsmaili tarafından yapılan yapılan açıklamada, "CIA ve Mossad'ın bir ajanı olan Mahmud Musevi-Mecid ölüm cezasına çarptırıldı. Kendisi, şehit Süleymani'nin nerede olduğu bilgisini düşmanlarımıza verdi" ifadelerini kullandı.

3 Ocak'ta ABD'ye ait bir insansız hava aracı Bağdat Havaaalanı yakınlarında bir saldırı düzenleyerek, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmüştü.

Süleymani, İran rejiminin en güçlü isimlerinden biri olarak görülüyordu.

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İran'dan flaş idam kararı: Süleymani suikastında parmağı var
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