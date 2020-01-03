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İran'dan flaş açıklama: Sert bir intikam alınacak

İran'dan flaş açıklama: Sert bir intikam alınacak

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD'den uygun bir zaman ve mekanda "sert bir intikam" alınacağını açıkladı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin olağanüstü toplantı düzenledi. 

Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, saldırının tüm boyutlarının değerlendirildiği belirtilerek, "ABD rejimi, bu maceracılığının bütün sonuçlarının sorumlusu olacaktır." ifadesine yer verildi.

ABD'nin İranlı general ve beraberindekilerin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla Batı Asya'daki en büyük stratejik hatasını yaptığına dikkati çekilerek, "ABD, bu yanlış hesaplanmış eylemin sonuçlarından kolayca kaçamayacak." vurgusu yapıldı. 

Açıklamada, "Kirli ellerini komutan Süleymani'nin temiz kanına bulaştırdılar. Bu suçlular, uygun bir zaman ve mekanda komutan Süleymani'nin kanının sert intikamıyla karşılaşacak." ifadelerine yer verildi.

- SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

(AA)


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